Roma, 21 set. (Adnkronos) – Il discorso oggi di Putin "deve preoccuparci perchè Putin è imprevedibile ma anche un segnale di debolezza, ci sono persone che stanno manifestando in queste ore in Russia e vengono arrestate. Avete visto sguardo di Putin oggi? Per questo chiesto a politica italiana da che parte stare".

Così Luigi Di Maio a Controcorrente su Rete4.