Ucraina, Di Maio: evitare guerra possibile, ma margini ridotti

Milano, 23 feb. (askanews) – Scongiurare la guerra in Ucraina è ancora possibile “anche se i margini si riducono di giorno in giorno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante l’informativa al Senato sulla crisi tra Russia e Ucraina.

“Dobbiamo essere realisti: il susseguirsi degli eventi sta aggravando una situazione già di per sé delicata”, ha ammesso il titolare della Farnesina, “È per questo che dobbiamo rimanere vigili, reattivi e pronti a fornire risposte efficaci, da individuare e mettere in campo di concerto con i nostri partner europei e alleati”.

Malgrado “la gravità del momento e gli ultimi sviluppi cui stiamo assistendo in queste ore, vogliamo continuare a concentrarci su ogni iniziativa diplomatica che possa scongiurare una guerra”, ha indicato il capo della diplomazia italiana, “Una soluzione che riteniamo ancora possibile, anche se con margini che si riducono di giorno in giorno”