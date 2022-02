Ucraina, Di Maio: evitare una guerra nel cuore dell’Europa

Roma, 23 feb. (askanews) – “In questa situazione, che potrebbe degenerare con gravissime conseguenze per la sicurezza del nostro continente, ritengo necessario continuare a compiere ogni sforzo possibile per preservare gli spiragli esistenti per una composizione pacifica della crisi. Dobbiamo evitare una guerra nel cuore dell’Europa. Come ha detto il Presidente Draghi, ‘la via del dialogo resta essenziale'”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’informativa al Senato sulla crisi in Ucraina.