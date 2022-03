Ucraina, Di Maio: invio armi a Kiev per negoziato più equilibrato

Roma, 16 mar. (askanews) – “Stiamo dimostrando concretamente il sostegno europeo all’Ucraina con l’approvazione di misure di assistenza, a valere sullo strumento europeo per la pace, per la fornitura a Kiev di equipaggiamenti letali e non letali del valore di 500 mln di euro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla Camera per un’informativa urgente del governo sull’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia.

“Aiutare chi è vittima di aggressione a difendersi con maggiore efficacia rispetto agli attacchi indiscriminati dell’aggressore – ha sottolineato Di Maio – non è solo un obbligo morale, ma consente anche di dare possibilità a un negoziato meno squilibrato tra le parti, che altrimenti si tradurrebbe in una mera capitolazione”.