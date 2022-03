Ucraina: Di Maio, 'nel Paese 326 italiani, nelle prossime ore diminuiranno ancora'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "All'inizio della guerra erano 2.000 gli italiani" in Ucraina, "circa una settimana e mezzo fa erano 400, oggi sono ancora 326 gli italiani in Ucraina, ma credo anche in queste ore continueranno a diminuire". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Speciale Tg1.

"Una cosa è certa ci sono alcune città – ha puntualizzato, citando Kherson e Mariupol – che sono città dalle quali per riuscire a portare via gli italiani servono condizioni di sicurezza, altrimenti è meglio restino lì nelle condizioni di sicurezza migliori".