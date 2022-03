Ucraina, Di Maio: Putin sta portando Russia al collasso economico

Roma, 16 mar. (askanews) – “Proprio per la loro gravità le sanzioni” alla Russia “stanno producendo effetti: la borsa di Mosca è chiusa da tre settimane, il rublo si è fortemente svalutato e l’inflazione è aumentata del 2% in poche settimane. Di fatto, Putin sta portando al collasso economico la Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla Camera per un’informativa urgente del governo sull’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia.

“Se Mosca non dovesse rivedere la sua condotta inaccettabile – ha proseguito Di Maio -, ovviamente inaspriremo ulteriormente le sanzioni”.