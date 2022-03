Ucraina, Di Maio: questa non è una guerra del popolo russo

Roma, 16 mar. (askanews) – “Dobbiamo ricordarci che questa drammatica crisi origina dalla grave violazione dei diritti degli individui, innanzitutto, e poi degli Stati. E’ quindi sulla protezione e la promozione dello stato di diritto che dobbiamo concentrarci e compiere ogni sforzo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla Camera per un’informativa urgente del governo sull’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia.

“Nonostante una sempre più stringente compressione della libertà di stampa, la dispersione con la forza di manifestazioni pacifiche, il blocco di numerosi siti web e social media e gli arresti di migliaia di persone – ha proseguito Di Maio -, le voci di protesta contro il conflitto si moltiplicano anche in Russia.

Emblematico il gesto di Marina (Ovsyannikova, NdR), la giornalista che ha lanciato il suo No alla guerra in diretta Tv, consapevole delle conseguenze… Un gesto che conferma che non è una guerra del popolo russo, al quale l’Italia resta vicina e che soffre anch’esso per una scelta scellerata”.