Ucraina, Di Maio: supporto Italia è a sostegno legittima difesa

Milano, 7 mag. (askanews) – “Noi continuiamo a lavorare in via diplomatica e diamo la possibilità, ovviamente, all’Ucraina e al suo esercito di difendersi e tutto il supporto che le daremo sarà sempre nell’ambito della legittima difesa”. A dirlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Portici (Napoli), a margine del convegno “Il Welfare locale e l’accoglienza nella cooperazione internazionale.

“L’approccio del governo italiano è quello di costruire un’escalation diplomatica, non militare.

Anche con la visita del presidente del Consiglio negli Usa, si continuerà a lavorare nell’ottica della pace in Ucraina. Tutti siamo d’accordo che, nell’ambito del principio Di legittima difesa, dobbiamo supportare l’Ucraina, ma non oltre. Questo dev’essere sempre il nostro faro in qualsiasi decisione prenderemo” conclude Di Maio.