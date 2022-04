Ucraina, D’Incà: invio armi? Legittima difesa ma no a escalation

Roma, 28 apr. (askanews) – “La posizione del M5s è stata delineata dal presidente Conte. Noi seguiamo l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unte, per cui siamo a favore della legittima difesa dell’Ucraina dall’aggressore russo, ma chiediamo anche che non si vada incontro a un’escalation militare che possa provocare danni enormi a livello mondiale e in particolare al nostro Paese”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà all’Innovation Cybersecurity Summit a Palazzo Ferrajoli a Roma promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

“Occorre quindi dare seguito alla risoluzione del Parlamento – ha concluso D’Incà – e dunque aiutare l’Ucraina sul campo ma secondo la legittima difesa”.

“Il Governo ha finalmente istituito l’agenzia per la Cybersecurity, è un tema di interesse nazionale e dobbiamo difendere le nostre aziende da attacchi di paesi ostili, ed è importante riuscire a portarla verso un rafforzamento interno e portare il portare il Paese verso una maggiore sicurezza”, ha concluso D’Incà.