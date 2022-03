Ucraina: distrutti o danneggiati dall'inizio della guerra 28 luoghi di culto

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Dall'inizio della guerra in Ucraina i russi hanno distrutto o danneggiato 28 luoghi di culto, fra chiese, sinagoghe e moschee. Lo comunica il Servizio statale ucraino per l'etnopolitica e la libertà di coscienza, aggiungendo che, "mentre la propaganda del Cremlino copre cinicamente le proprie ambizioni imperiali attraverso tesi sulla 'protezione dell'Ortodossia', l'attacco da parte delle truppe russe distrugge le chiese ortodosse e altri santuari delle comunità religiose in Ucraina".

"Almeno 28 edifici di significato spirituale (esclusi gli edifici adiacenti) in almeno sei regioni dell'Ucraina sono già stati colpiti – aggiunge il Rapporto – Kiev, Donetsk, Zhytomyr, Luhansk, Kharkiv e Chernihiv. La stragrande maggioranza di questi sono chiese ortodosse".