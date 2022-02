Ucraina: domani Cdm, sostegno e assistenza, misura per cessione mezzi ed equipaggiamenti militari

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Il Consiglio dei Ministri, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, si riunirà domani pomeriggio per adottare nuove disposizioni relative alla crisi ucraina. In particolare, si interverrà per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina.

Questa misura integrerà il contenuto del decreto legge già approvato lo scorso 25 febbraio.

Una seconda norma introdurrà una procedura che consenta maggiore flessibilità nell’uso delle diverse sorgenti di energia elettrica del Paese.