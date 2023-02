Ucraina: domani Letta a ambasciata Kiev, poi a quella russa'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Domani, 24 febbraio, in occasione del primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il segretario Pd, Enrico Letta, accompagnato da una delegazione dei gruppi parlamentari dem, si recherà alle ore 15,00 all'Ambasciata dell...

(Adnkronos) – Domani, 24 febbraio, in occasione del primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il segretario Pd, Enrico Letta, accompagnato da una delegazione dei gruppi parlamentari dem, si recherà alle ore 15,00 all'Ambasciata dell'Ucraina, per rendere omaggio al popolo ucraino e alla sua resistenza. Si legge in una nota del Pd.

Più tardi il Partito Democratico sarà presente, con lo stesso Letta, alla manifestazione 'Una luce per l'Ucraina', organizzata dinanzi all'Ambasciata della Federazione Russa, in zona Castro Pretorio, a partire dalle ore 18,30.