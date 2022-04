Ucraina: Dombrovskis, 'possibili sanzioni su petrolio e carbone Russia'

Lussemburgo, 5 apr. (AdnKronos) – Tra i Paesi membri dell'Ue "le discussioni sono in corso" su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Colpire l'import di petrolio e carbone "per quanto riguarda la Commissione è certamente un'opzione, ma dobbiamo trovare un consenso tra gli Stati membri".

Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, a Lussemburgo a margine dell'Ecofin.

"Le discussioni continueranno anche oggi – aggiunge – potrebbero essere anche sul versante commerciale, ma è importante proporre un pacchetto di sanzioni credibile, alla luce delle atrocità che l'esercito russo sta commettendo in Ucraina", conclude.