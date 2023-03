Ucraina: Donzelli (Fdi) a Conte, 'volete abolire guerra come fatto con povertà?'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Quando sento dire da Conte che non è questo il modo per raggiungere la pace, chiedo sommessamente se forse qualcuno crede che il modo per raggiungere la pace sia unire tutti i ministri, portarli sul balcone di Palazzo Chigi e dire 'abbiamo abolito la gue...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Quando sento dire da Conte che non è questo il modo per raggiungere la pace, chiedo sommessamente se forse qualcuno crede che il modo per raggiungere la pace sia unire tutti i ministri, portarli sul balcone di Palazzo Chigi e dire 'abbiamo abolito la guerra'. Non ha funzionato con la povertà, non potrebbe funzionare nemmeno con la guerra". Lo ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.