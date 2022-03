Ucraina, dottoressa uccisa da un missile mentre porta il nipotino in ospedale

Maryna Kalabina, dottoressa, è rimasta vittima di un bombardamento a Kiev. Stava portando il nipotino in ospedale.

Maryna Kalabina, dottoressa anestesista, è rimasta uccisa nei bombardamenti dell’esercito russo a Kiev. La sua auto è stata colpita mentre stava trasportando d’urgenza il nipotino ferito all’ospedale, dal villaggio di Kukhari. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa nazionale ucraina, Ukrinform, e da Viktor Liashko, ministro della Salute. “Oggi i terroristi russi hanno tolto la vita a un medico, Marina Kalabina. Anestesista presso il Centro medico Scientifico e Pratico di Cardiologia Pediatrica e Cardiochirurgia per Bambini.

Un medico di Dio” ha scritto il ministro Liashko su Facebook. “Sono disumani, sono terroristi e di certo non dovrebbero rimanere impuniti! In mattinata ho invitato i medici russi a condannare le azioni di questo tiranno. Stanotte questa dottoressa è morta e le mie parole sono queste: ‘Andate all’inferno, insieme al vostro invasore, insieme al vostro capo! Non te lo perdoneremo!” ha aggiunto il ministro sui social.

Il messaggio del centro Pediatrico Cardiologia e Cardiochirurgia

“L’amministrazione e il personale dell’Istituzione statale – Centro medico Scientifico e Pratico di Cardiologia Pediatrica e Cardiochirurgia del Ministero della salute dell’Ucraina esprime le sue più sentite condoglianze a parenti e amici in relazione alla tragica morte prematura di Kalabina Marina Nikolaevna, anestesista pediatrica . Sarà sempre per noi un esempio per la sua sconfinata devozione al suo lavoro, per la sua misericordia e la sua saggezza. Ricorderemo sempre la sua energia, gioia, elevate qualità spirituali ed etiche.

Il suo luminoso ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori” ha scritto su Facebook il centro Pediatrico Cardiologia e Cardiochirurgia.