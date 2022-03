Ucraina, dove si trovano le centrali nucleari e quali sono i rischi con la guerra

In Ucraina sono attualmente presenti 4 centrali nucleari, per un totale di 15 reattori che forniscono energia per circa metà del Paese.

Quali sono le centrali nucleari ucraine e dove si trovano

Nonostante sia stata lo scenario del disastro di Chernobyl, l’Ucraina tutt’oggi punta ancora molto sul nucleare.

A livello nazionale, sono presenti ben 4 centrali, per un complessivo di 15 reattori, che forniscono energia per soddisfare il fabbisogno di cerca metà Paese.

Delle quattro centrali attive, due si trovano nel sud del Paese: Zaporizhzhia, con 6 reattori – che è anche la più grande in Europa -, e la centrale nucleare Ucraina del sud, con 3 reattori. Le altre due, invece, sono situazte nella zona a Nord-Ovest: Rivne, con 4 reattori, e Khmelnitsky, con due reattori.

I rischi che potrebbero essere causati dalla guerra con la Russia

Da ormai più di una settimana imperversa un crudele attacco da parte della Russia di Putin nei confronti dell’Ucraina. Proprio nella notte tra giovedì e venerdì 4 marzo, un attacco di Mosca è stato diretto contro la centrale di Zaporizhzhia, come testimoniato da diversi filmati che la ritraggono in fiamme.

Fortunatamente la zona è stata messa in sicurezza e i presenti sono stati evacuati. Si tratta di un assalto scellerato, anche se ad oggi i valori delle radiazioni sembrano stabili, ma ulteriori attacchi potrebbero portare a catastrofi che ricorderebbero quella di Chernobyl.