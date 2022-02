Ucraina: Draghi, 'ambasciata italiana a Kiev aperta e operativa, personale in luogo più sicuro'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "L’Ambasciata italiana a Kiev è aperta, pienamente operativa, e mantiene i rapporti con le autorità ucraine, in coordinamento con le altre ambasciate, anche a tutela degli italiani residenti. L’Ambasciata resta in massima allerta ed è pronta a qualsiasi decisione.

Abbiamo già provveduto a spostare il personale in un luogo più sicuro". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio della sua informativa urgente, in Aula alla Camera, sul conflitto ucraino.

"Ai circa 2.000 connazionali presenti è stato raccomandato di seguire le indicazioni delle Autorità locali e di valutare con estrema cautela gli spostamenti via terra dentro e fuori il Paese. Alla luce della chiusura dello spazio aereo e della situazione critica sul terreno, stiamo pianificando in coordinamento con le principali ambasciate dell’Unione Europea un’evacuazione in condizioni di sicurezza.

Voglio ringraziare l’Ambasciatore Pier Francesco Zazo e tutto il personale dell’Ambasciata per la professionalità, la dedizione, il coraggio che stanno dimostrando in queste ore. E voglio ringraziare il ministro Di Maio, i diplomatici e tutto lo staff della Farnesina, per il loro incessante impegno", le parole del presidente del Consiglio accompagnate da un lungo applauso dell'Aula.