Ucraina, Draghi: anche se stop a gas russo no problemi a breve

Milano, 1 mar. (askanews) – Al momento le forniture di gas non sono interrotte ma anche in caso di “completa interruzione” del flusso dalla Russia non dovrebbero esserci particolari problemi grazie ai voliumi dello stoccaggio e ai flussi da altri Paesi.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato sul conflitto tra Russia e Ucraina.

“Il governo – ha assicurato – è al lavoro per mitigare l impatto di eventuali problemi per quanto riguarda le forniture energetiche.

Al momento non ci sono segnali di un’interruzione delle forniture di gas. Tuttavia è importante valutare ogni evenienza, visto il rischio di ritorsioni e di un possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni”. Teendo presente che “l’Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla Russia”.