Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles "si aprirà con l'incontro con il presidente Usa Biden". Anche nelle sedi dei "vertici Nato e G7 la comunità euroatlantica intende ribadire unità e determinazione nel sostegno all'Ucraina e in un impegno comune per tutelare la pace, la sicurezza e la democrazia".

Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.