Ucraina: Draghi, 'con Turchia per superare crisi alimentare, rischiamo catastrofe'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Italia e Turchia sono unite nella condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e nel sostegno a Kiev. Allo stesso tempo, siamo in prima linea nel cercare una soluzione negoziale che fermi le ostilità e garantisca una pace stabile e duratura.

Una pace che l’Ucraina e il Presidente Zelensky ritengano accettabile. Voglio ringraziare la Turchia per il suo sforzo di mediazione, in particolare per quanto riguarda lo sblocco dei cereali fermi nelle città del Mar Nero". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice intergovernativo che si e' svolto oggi ad Ankara.

"Dobbiamo liberare al più presto queste forniture, e quelle di fertilizzanti, per evitare una catastrofe umanitaria e sociale nei Paesi più poveri del mondo – ha proseguito il premier – Al vertice G7 di Elmau, Antonio Guterres, ha descritto i contorni del piano a cui stanno lavorando le Nazioni Unite, che prevede un ruolo centrale per la Turchia.

Mi auguro che la Russia possa dare il via libera a questa iniziativa, anche come segnale distensivo per futuri negoziati di pace".