Ucraina, Draghi: dall’estate massimo impatto sanzioni alla Russia

Bruxelles, 31 mag. (askanews) – “Guardi, la risposta mi viene semplicemente da informaizoni che mi ho avuto nell’ultima riunione del G7: il momento di massimo impatto per le sanzioni” alla Russia “sarà quest’estate. Non di massimo impatto e poi basta, nel senso che le sanzioni che sono state gradualmente messe in piedi avranno l’impatto massimo da questa estate in poi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda a Bruxelles al termine della due giorni di Consiglio straordinario Ue.