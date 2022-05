Ucraina: Draghi, 'detto a Biden urgente iniziativa che sblocchi mln tonnellate grano'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Durante la mia recente visita negli Stati Unti ho chiesto al presidente Biden sostegno per un'iniziativa condivisa che sblocchi milioni tonnellate di grano bloccato nel Sud dei porti dell'Ucraina. In altre parole che queste navi che portano questo grano siano lasciate passare e i porti sminati.

In altre parole tutte le parti in causa dovrebbero aprire una parentesi di collaborazione per evitare una crisi umanitaria che farebbe morire milioni di persone nella parte più povera del mondo". Così il premier Mario Draghi in aula al Senato.