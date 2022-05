Ucraina: Draghi, 'deve avere nostro sostegno, Italia continuerà a fare sua parte'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "La guerra in Ucraina ha provocato una catastrofe umanitaria, milioni di persone, specie donne e bambini, hanno dovuto lasciare il loro Paese per cercare rifugio in Europa. Noi dobbiamo aiutare l'Ucraina". Così il premier Mario Draghi alla High-Level International Donors’ Conference for Ukraine.

"L'Italia ha già stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere i profughi ucraini nel nostro Paese. Sono lieto di annunciare che abbiamo incrementato" questo sostegno "a oltre 800 milioni di euro. Abbiamo trasferito 110 milioni per sostenere il bilancio generale ucraino e stiamo pianificando di dare fino a 200 milioni di euro in più".

Inoltre, prosegue Draghi, "abbiamo donato 26 milioni a organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa, l'Unicef e l'Unhcr.

Stiamo donando beni umanitari e medici. Ma l'Ucraina deve avere tutto il supporto che possiamo dare. L'Italia continuerà a fare la sua parte".