Ucraina: Draghi, 'fra servizi per rifugiati anche formazione e reinserimento'

Roma, 9 mar (Adnkronos) – "I cittadini ucraini, nei centri di primo accoglimento, dispongono di assistenza sanitaria, sociale, psicologica e di orientamento legale e corsi di italiano". Lo ha detto Mario Draghi al Question time.

Inoltre, "sono previsti servizi finalizzati all'integrazione, la formazione professionali nonchè l'accompagnamento e l'inseirmento lavorativo, abitativo e sociale", ha aggiunto il premier spiegando tra l'altro che ai rifugiati viene concessa la "possibilità di svolgere attività lavorativa solo con permesso di soggiorno in deroga alle quote di ingresso del decreto flussi e di lavorare sia in forma autonoma, subordinata e stagionale".