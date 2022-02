Ucraina, Draghi: in arrivo sanzioni molto dure per la Russia

Milano, 24 feb. (askanews) – “Decideremo un pacchetto di sanzioni molto dure per la Russia, avevamo ribadito di essere pronti a imporre conseguenze severe nel caso la Russia avesse respinto i nostri tentativi di risolvere la crisi per via politica, questo è il momento di metterle in campo, l’Italia è pienamente allineata ai nostri partner su questa posizione”. Lo ha detto il primo ministro Mario Draghi annunciando il vertice europeo a Bruxelles in serata.