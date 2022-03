Ucraina, Draghi in Senato per le comunicazioni sugli sviluppi del conflitto

Alle 10 Draghi interverrà in Senato per comunicare gli sviluppi del conflitto in Ucraina: nel pomeriggio si recherà alla Camera.

Il Premier Draghi sta intervenendo in Senato per fornire comunicazioni in merito agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Alle 15:30 è previsto invece l’intervento alla Camera dei Deputati.

Draghi in Senato riferisce sull’Ucraina

“L’invasione dell’Ucraina segna un svolta decisiva nella storia europea.

Negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non sarebbe più tornata e che gli orrori del Novecento fossero irripetibili, che le istituzioni multilaterali create dopo la seconda guerra mondiale fossero destinate a proteggerci per sempre. In altre parole, che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezze e benessere ottenute dalle generazioni passate.

Le immagini che ci arrivano dall’Ucraina segnano la fine di queste illusioni.

L’eroica resistenza del popolo ucraino e del suo presidente ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili. Ribadisco tutta la mia solidarietà, quella del governo e degli italiani al governo ucraino e ai cittadini ucraini. Voglio esprimere vicinanza alle 236 mila persone di nazionalità ucraina presenti in Italia, che vivono giorni drammatici per il destino dei propri cari”.