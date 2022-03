Ucraina: Draghi, 'in un mese 2.510 vittime ma numeri sottostimati e in crescita'**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Il Consiglio europeo avviene a un mese esatto dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, cominciata il 24 febbraio. Da allora, secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, sono state registrate 2.510 vittime civili – con 953 persone uccise, tra cui 78 bambini, e oltre 1.500 feriti.

Sono purtroppo numeri provvisori, che sottostimano fortemente i morti e i feriti, e che continuano a crescere". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.