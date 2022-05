Ucraina, Draghi lascia gli Usa: "C'è bisogno di piano Marshall"

(Adnkronos) – "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione". Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership.

"L'invasione russa dell'Ucraina ha causato quello che chiamiamo un cambio di paradigma nella geopolitica.

Ha rafforzato i legami tra l'Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca, ha sollevato profonde domande per la Cina. Questi cambiamenti sono ancora in corso, ma una cosa è certa: sono destinati a rimanere con noi per molto, molto tempo", ha detto ancora il premier.

"Dobbiamo continuare a sostenere il coraggio degli ucraini, che combattono per la loro libertà e per la sicurezza di tutti noi. Dobbiamo continuare a infliggere costi alla Russia, muovendoci rapidamente con il nostro ultimo pacchetto di sanzioni.

Ma dobbiamo anche fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco e una pace duratura", ha affermato il premier.

"Spetterà agli ucraini decidere i termini di questa pace e a nessun altro – ha ribadito -. Nel frattempo, dobbiamo prepararci per il mondo in cui vivremo domani. Dobbiamo essere pronti a continuare a stare con l'Ucraina molto tempo dopo la fine della guerra. La distruzione delle sue città, dei suoi impianti industriali, dei suoi campi richiederà un enorme sostegno finanziario.

L'Ucraina avrà bisogno del proprio Piano Marshall, proprio come quello che ha contribuito alle relazioni speciali tra Europa e Stati Uniti. E dovremo garantire che le sue istituzioni democratiche rimangano forti, stabili, vivaci. L'Ucraina è nostra amica. L'Ucraina rimarrà nostra amica".

La guerra in Ucraina "minaccia la nostra prosperità e la nostra sicurezza energetica. Ma come ha fatto tante volte nella sua grandiosa storia, l'Italia ha ripreso slancio e siamo pronti a fare la nostra parte con gli europei e con gli alleati transatlantici per andare oltre questo momento tragico e ripristinare la pace", ha detto in un altro passaggio del suo intervento all'Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership.

"Le scelte che l'Ue deve affrontare sono brutalmente semplici. Possiamo essere padroni del nostro destino o schiavi delle decisioni degli altri", ha quindi affermato. E ha snocciolato le sfide che il Vecchio Continente ha davanti a sé: "Dovremo razionalizzare la nostra spesa per la difesa, evitando inefficienze e duplicazioni; accelerare la transizione energetica; rilanciare la ripresa economica; affrontare le disuguaglianze di vecchia data e nuove. Queste trasformazioni radicali richiedono un cambiamento nelle nostre istituzioni e possono richiedere cambiamenti nei nostri Trattati fondatori. Dobbiamo ricordare l'urgenza del momento, l'entità della sfida. Questa è l'ora dell'Europa e dobbiamo coglierla. Ciò che mi rende ottimista è che sappiamo di non essere soli. In un momento di profondo cambiamento, alcune cose rimangono le stesse. Lo stretto rapporto tra l'Ue e gli Stati Uniti. Quel legame senza tempo che ci rafforza entrambi".