Ucraina, Draghi: l’Ue dialoghi con la Cina, non supporti Mosca

Roma, 23 mar. (askanews) – “Lo sforzo diplomatico deve coinvolgere anche la Cina che ha grande influenza nelle dinamiche geopolitiche e di sicurezza globale. E’ fondamentale che l’Ue sia compatta nel mantenere il dialogo aperto con Pechino perché contribuisca in modo costruttivo alla medazione. Il vertice del primo aprile Ue-Cina sarà l’occasione per sottolinearlo. Dobbiamo ribadire la nostra aspettativa che Pechino si astenga da azioni di supporto a Mosca e partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo per la pace”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.