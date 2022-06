Ucraina: Draghi, 'molto difficili e complicate previsioni su durata guerra'

Elmau, 28 giu. (Adnkronos) – "È molto difficile fare previsioni sulla durata della guerra. All'inizio si dava per scontato che l'Ucraina sarebbe stata invasa e rapidamente avrebbe sottoscritto la pace, perchè nessuno pensava potesse difendersi. La durata della guerra in un certo senso sta manifestando il successo della difesa ucraina, il successo del sostegno che il G7 e in generale la Nato ha dato all'Ucraina.

Quindi, quanto duri è molto complicato dirlo. Quello che è certo che da questo summit esce, insieme alla fermezza del sostegno, che se c'è la possibilità di negoziati, qui siamo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7.