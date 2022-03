Ucraina, Draghi: numero profughi impressionante, intervenga Onu

Bruxelles, 24 mar. (askanews) – “I numeri stanno crescendo in maniera impressionante, da noi sono tra 60 e 70mila, in Germania 2 300mila, in Polonia milioni, in Romania fra 3 500mila il dramma umanitario deve essere affrontato a livello non solo europeo ma mondiale, con il coinvolgimento pieno dell’Onu”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.