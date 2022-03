Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "I paesi occidentali hanno detto che era inaccettabile la richiesta di pagare in rubli" il gas russo "ma anche impossibile. Oltre a questo, non hanno fatto nulla. Credo ci sia stato un processo di riflessione interna alla Russia, che ha portato a definire meglio cosa vuol dire pagare in rubli, che è quello che ci ha detto ieri Putin, ed è parte della loro discussione interna".

Così il premier Mario Draghi nell'incontro con la stampa estera.