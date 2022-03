Ucraina: Draghi, 'posizioni leader? Ognuno fa conti con propria coscienza ed elettorato'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "In Parlamento una volta dissi che ora non è il momento di vedere cosa ho detto cosa ho fatto, la politica deve parlare del presente e del domani. Una politica che vuol bene al paese e vuole la pace deve cercare di stare uniti e seguire la posizione degli alleati, infatti gli alleati non hanno alcun dubbio sulla tenuta della nostra posizione".

Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle posizioni di alcuni leader rispetto a Mosca o all'acquisto di armi. "Ora non dobbiamo perderci in ricordi di come avrebbe dovuto essere e non è stato, l'importante è guardare avanti, i conti poi si fanno con la propria coscienza e anche con il proprio elettorato".