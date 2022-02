Ucraina, Draghi: prevaricazioni e soprusi non vanno tollerati

Firenze, 23 feb. (askanews) – “In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della Regione in cui viviamo”: lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo a Firenze all’apertura dei lavori del convegno della Cei “Mediterraneo frontiera di pace”.

“Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati.

Avete scelto di mettere la vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero, al servizio dei più deboli, possa il vostro messaggio di pace diventare anche il nostro e risuonare forte laddove si cerca lo scontro e si rischia la guerra”, ha aggiunto Draghi rivolgendosi ai vescovi riuniti a Firenze.

(fonte immagini Youtube Palazzo Chigi)