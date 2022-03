Ucraina, Draghi: Putin fermi bombardamenti sui civili

Milano, 10 mar. (askanews) – “Italia e Francia sono allineate sia nella risposta alle sanzioni sia nel sostegno che comporteranno. Abbiamo chiesto tutti insieme a Putin di cessare le ostilità in particolare i bombardamenti sui civili. La risposta a questo dramma non può che essere europea come è stata la risposta alla Russia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivando a Versailles per il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue.