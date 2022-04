Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Al Presidente Putin dico ancora una volta di porre fine alle ostilità, interrompere le stragi di civili, partecipare con serietà ai negoziati per il raggiungimento della pace. Per la Russia, la guerra non ha senso: vuole dire solo vergogna, isolamento, povertà".

Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino per la firma del patto per la città, ricordando anche la telefonata della settimana scorsa in cui aveva invitato Putin a "parlare di pace".