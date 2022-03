Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Forse non è una sorpresa che l'ambasciatore russo si sia così inquietato: lui è l'ambasciatore di un Paese in cui non c'è libertà di stampa, da noi c'è, è garantita dalla Costituzione. E da noi si sta molto meglio".

Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles, esprimendo "solidarietà" al direttore de La Stampa Massimo Giannini per l'affondo di Razov, e ricordando che "da noi la libertà di stampa è fondamentale, è sancita dalla Costituzione".