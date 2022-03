Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Le scelte della Russia, in particolare "il ricatto" del ricorso ad armi nucleari "ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili". La risposta deve essere "ferma, rapida e unitaria. Tollerare una guerra di aggressione vorrebbe dire mettere a rischio in maniera irreversibile la sicurezza e la pace in Europa, non possiamo lasciare che questo accada".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Senato.