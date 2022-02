Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare l’Ambasciatore Pier Francesco Zazo e tutto il personale dell’Ambasciata per la professionalità, la dedizione, il coraggio che stanno dimostrando in queste ore. E voglio ringraziare il Ministro Di Maio, i diplomatici e tutto lo staff della Farnesina, per il loro incessante impegno".

Così il premier Mario Draghi alla Camera. Lungo applauso dell'aula.