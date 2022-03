Ucraina: Draghi, 'ruolo Onu? Presente su progetti umanitari'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Nella guerra in Ucraina "l'Osce è direttamente coinvolta in tutto ciò che riguarda l'avvio di un negoziato, anche nelle iniziative strategiche decise, è un canale di collegamento importante. L'Onu è molto presente da un punto di vista umanitario". Così il premier Mario Draghi, nell'incontro con la stampa estera.

"I rifugiati in Italia vanno verso gli 80 mila, in Polonia sono milioni, in Germania più di 300 mila. La presenza dell'Onu è dimostrata dall'attività del Commissario per i rifugiati. Quanto più le conseguenze umanitarie della guerra si riverseranno sull'Europea tanto più l'Onu sarà coinvolta e nei corridoi umanitari l'Onu è coinvolta in prima persona", ha rimarcato il presidente del Consiglio.