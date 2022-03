Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Le sanzioni alla Russia hanno dato luogo a tante insufficienze" di materie prime "e hanno conseguenze anche su noi stessi: ma tanto siamo convinti che queste sanzioni siano appropriate e che possano essere rafforzate, tanto il governo è pronto per aiutare imprese e famiglie in questo momento difficile".

Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.