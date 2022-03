Ucraina: Draghi, 'sanzioni per massima pressione possibile su Mosca'

ROma, 9 mar (Adnkronos) – Le sanzioni servono per "fare la massima pressione" perchè la Russia "cessi le ostilità e riprenda la strada della diplomazia"; è "una fermezza necessaria per la sicurezza dei cittadini nostri e dell'Europa". Lo ha detto Mario Draghi al Questione time.

"Queste sanzioni, come prevedibile, non dureranno poco e per poter durare devono essere sostenibili, altrimenti ci si trova in grande difficoltà -ha spiegato il premier-. Noi non abbiamo nessuna intenzione di derogare alla politica delle sanzioni, condivise con gli alleati. Dobbiamo fare di tutto per renderle sostenibili al nostro interno".