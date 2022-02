Ucraina: Draghi sente Zelensky, 'impegno per soluzione, tenere aperto dialogo con Mosca'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina, riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Draghi ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. E' stata condivisa l'importanza di rafforzare l'impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi, mantenendo aperto un canale di dialogo con Mosca. Nell'ambito dell'intensa azione diplomatica condotta dall'Italia, assieme ai Paesi partner e alleati, il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio si trova oggi in visita a Kiev per colloqui con il suo omologo Dmytro Kuleba.