Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Senza gas russo per l'Ue è impossibile andare avanti nel breve? "Vedremo, vedremo…". Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita all'hub di Palmanova (Ud) dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l'Ucraina.