Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Sono consapevole che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione ma la raccomandazione della Commissione è un segnale incoraggiante e confido che il Consiglio Ue raggiunga una posizione consensuale in merito". Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio Ue.