"Ho visto l'Unione Europea compatta", così il premier Draghi che ha mostrato un piano su come affrontare l'economia di questo periodo.

L’avanzare della guerra in Ucraina ha mostrato nel corso di queste ultime settimane diversi volti, uno su tutti lo sconvolgimento dell’economia e del sistema di approvigionamento su scala globale.

Il premier Draghi nel corso del vertice che si è tenuto a Versailles tra i capi di Stato e Governo dell’UE, ha voluto mandare un messaggio di rassicurazione dichiarando come in questa fase gli allarmi siano “esagerati”.

Ciononostante ha lanciato un monito precisando che è comunque necessario “prepararsi a vari scenari, anche di razionamento”.

#ConferenzaDraghi: Non ci sono rischi per il nostro debito. La performance dell’economia italiana l’anno scorso è stata eccezionale. Siamo in grado di affrontare un rallentamento temporaneo dell’economia e arrivare a fine anno con un altro buon dato di crescita pic.twitter.com/0D0YH4uXGf

— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 11, 2022