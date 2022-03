Ucraina: Draghi, 'Turchia ruolo importantissimo per avviare negoziato verso pace'

Roima, 31 mar. (Adnkronos) – "La Turchia sta svolgendo un ruolo importantissimo per avviare il processo del negoziato verso la pace e lo può fare grazie alla sua situazione geostrategica e ai rapporti con le parti del conflitto. Tutti i paesi sono pronti a collaborare con la Turchia".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'incontro con la stampa estera.

"Abbiamo concordato che Francia, Italia e Turchia – prosegue – si vedano nelle prossime settimane sulla crisi ucraina ma anche in generale per ricostruire e rinforzare le relazioni commerciali, un progetto di cui si era parlato qualche anno fa. E' in cantiere un incontro, vedremo la sede, non è stato ancora concordato. Certamente i rapporti con la Turchia sono molto migliorati anche per varie azioni fatte, bisogna fare ancora molto però".