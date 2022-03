Ucraina, Draghi: unità nostra forza, anche su rifugiati e energia

Milano, 7 mar. (askanews) – “L’Unione europea ha dato prova di straordinaria unità siamo uniti nel condannare l’invasione da parte della Russia, siamo uniti nell’imporre sanzioni a Mosca, e siamo uniti nel rispondere all’appello del presidente ucraino Zelensky che ci ha chiesto aiuti umanitari, finanziari, militari per difendersi dall’aggressione russa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Bruxelles con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

“Questa unità anche con gli alleati della Nato e del G7 è la nostra pricipale forza. È essenziale mantenerla per affrontare tutte le conseguenze che questa crisia avrà sull’Ue come l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina e la tutela sicurezza energetica per cittadini e impresa”, ha aggiunto.