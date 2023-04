Ucraina: Duda, 'con sospensione aiuti a Kiev Russia vincerà e ci soggiogherà'

Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - "In molti Paesi, anche da parte di leader politici, vengono pronunciate parole che suggeriscono di fermare gli aiuti all'Ucraina: come Presidente polacco, come Presidente di una Paese dell'Unione europea, voglio sottolineare che chiunque chieda di sospe...

Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) – "In molti Paesi, anche da parte di leader politici, vengono pronunciate parole che suggeriscono di fermare gli aiuti all'Ucraina: come Presidente polacco, come Presidente di una Paese dell'Unione europea, voglio sottolineare che chiunque chieda di sospendere gli aiuti all'Ucraina di fronte all'aggressione russa opera nell'interesse della Russia perchè vinca sull'Ucraina, perchè la supremazia della Russia è ovvia. Se l'Ucraina non ottiene l'aiuto, la Russia riuscirà a vincere questa guerra e così comincerà il periodo della sua supremazia su questa nostra parte dell'Europa. Conosciamo questa attività russa, questa tentazione di soggiogare altri popoli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica della Polonia, Andrezej Duda, al termine dell'incontro a Varsavia con il Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella.

"Per questo -ha aggiunto- ci appelleremo sempre a tutto il mondo affinchè aiuti l'Ucraina finchè non ci sia una mancata vittoria da parte russa, la Russia non può vincere questa guerra, qualora la vincesse attaccherà altri Paesi".

Con l'Italia "abbiamo una posizione identica e sono molto lieto che sia la Polonia che l'Italia -ha evidenziato Duda- operano nell'iniziativa di preparazione del sistema antimissile che verrà trasmesso all'Ucraina. Voglio sottolineare e ringraziare l'impegno da parte dell'Italia per la sicurezza della nostra parte dell'Europa, sia in Slovacchia, sia in Lettonia".