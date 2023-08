Ucraina: Duda, 'Mosca trasferisce armi nucleari tattiche in Bielorussia&...

Ucraina: Duda, 'Mosca trasferisce armi nucleari tattiche in Bielorussia&...

Varsavia, 22 ago. (Adnkronos) - Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcune armi nucleari a corto raggio nella vicina Bielorussia, aggiungendo che un'iniziativa del genere modificherebbe l'architettura della sicurezza della re...

Varsavia, 22 ago. (Adnkronos) – Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcune armi nucleari a corto raggio nella vicina Bielorussia, aggiungendo che un'iniziativa del genere modificherebbe l'architettura della sicurezza della regione e dell'intera alleanza militare della Nato. Lo scrive il Guardian.

"Stavo parlando al presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa delle dichiarazioni di Vladimir Putin secondo cui le armi nucleari tattiche della Russia saranno spostate nel territorio della Bielorussia", ha detto Duda in una conferenza stampa, precisando che “in effetti, questo processo è in atto e lo stiamo vedendo”.

Putin e il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, hanno dichiarato il mese scorso che Mosca aveva già spostato alcune delle sue armi nucleari tattiche in Bielorussia dopo aver annunciato il piano a marzo. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha denunciato la retorica di Mosca come “pericolosa e sconsiderata”, ma a luglio ha affermato che l'alleanza non ha visto alcun cambiamento nella posizione nucleare della Russia. Le armi nucleari tattiche sono destinate all'uso sul campo di battaglia e hanno un corto raggio.